Tööõigusega tegelev Raudmägi (IURING Õigusbüroo) teatel on tervitatav, et töötundide valik muutub uues seaduses praegusega võrreldes vabamaks. Praegu tuleb ette, et nii töötajad kui ka tööandjad on tema õigusbüroo poole pöördunud küsimusega, kuidas saab kokku leppida töötundide vahemikus, kui mõlemad pooled seda tahavad. «Paraku on olnud tööinspektsiooni seisukoht, et see ei ole võimalik,» tõdeb Raudmägi.