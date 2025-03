Seadusemuudatus võib kaotada töötajatele ületunnitasude maksmise nõude

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo sõnul on tegu muudatustega, mida tööandjad on pikalt oodanud, kuid mille detailide osas valitsuses seni kokkulepet polnud saavutatud. “Tegemist on tööturu osaliste poolt ammu oodatud leevendustega, mis võimaldavad sõlmida kaasaegseid ja paindlikke töölepinguid. Tingimused saavad olema lihtsamad, kui varasem lahendus ette nägi ning on leitud hea tasakaal tööaja paindlikkuse ja töötaja kaitse vahel,” rääkis minister.