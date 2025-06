Tippjuht: veerandil hotellitöötajatest pole puhkust. Miks tahavad tööandjad muutusi?

Tööandjate keskliidu esindaja ja Tallinnas asuvate luksushotellide juht Ain Käpp räägib, et valitsuse plaanitav töölepingute seadusemuudatus pole kasulik ainult tööandjatele, vaid ka töötajatele. Ametiühingud on plaanile vastu ja teatavad, et töötaja ei saa enam olla kindel, palju ta palka saab.