Börsil on elekter aasta algusest odavnenud ligi kolmandiku võrra. Ka mulluse aprilliga võrreldes on praegu börsihind keskmiselt 13 protsenti madalam. Maagaasi hind on kukkunud alla 30 euro MWh ja ka taastuvenergiat on piisavalt. Samas fikseeritud hinnaga paketid pole viimasel ajal odavnenud.