LUGEJA KÜSIB Millest koosneb elektriarve?

Nendest esimene ehk elektrienergia maksumus sõltub sellest, milline on sinu elektripakett ja kuine elektritarbimine. Elektrienergia hinna sisse on arvestatud marginaal, mis katab elektrimüüja riskid ja tegutsemiskulud, kuutasu, millest muuhulgas hoitakse üleval infosüsteeme ja arendatakse veebirakendusi ning käibemaks, mis on riiklik maks kõigi toodete ja teenuste tarbimise eest.

Võrguteenuse tasu makstakse võrguteenuse osutajale selle eest, et ta elektri koju toimetaks. See tasu katab kulud vajaliku taristu ülal hoidmiseks ja arendamiseks. Võrguteenuse hinda klient mõjutada ei saa ning selle kooskõlastab igal aastal Konkurentsiamet. Eestis on suurimaks võrguteenuse osutajaks Elektrilevi.

Taastuvenergia tasu on riigi määratud tasu, mille eesmärk on toetada puhta energia tootmist Eestis. Taastuvenergia tasu arvutab ja avalikustab igaks aastaks põhivõrguettevõtja Elering. Elektriaktsiis on riiklik maks, millest rahastatakse keskkonnahoidu.

Nii võrguteenuse tasu kui riiklike maksude kogumaksumus sõltub sellest, kui palju elektrit oled tarbinud.

Eesti tegutseb Nord Pooli elektriturul

Alates 2013. aastast kujuneb elektri turuhind Põhjamaade ja Baltikumi Nord Pool Spot elektribörsil, kuhu kuuluvad koos Eestiga veel Norra, Rootsi, Soome, Taani, Läti ja Leedu. Igas riigis on vähemalt üks hinnapiirkond, mis omakorda on ühenduses teiste ümbritsevate hinnapiirkondadega (vt tumesinised jooned kaardil).

Nord Pool Spot elektribörsi hinnapiirkonnad. Foto: Eesti Energia AS