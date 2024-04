Täna elekter pisut odavneb

Kõige rohkem, 111,23 eurot megavatt-tunnist, tuleb Eestis elektri eest maksta laupäeva õhtul kell 21–22, kõige odavam on elekter aga pärastlõunal kell 15–16, mil hind langeb 10,55 eurole megavatt-tunnist. Sellele summale lisanduvad aga elektriaktsiis, maksud-võrgutasud, nii et lõpptarbija jaoks on elekter oluliselt kallim kui puhas börsihind.