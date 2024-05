AirBaltic hakkab Tallinnast lendama kolme uude sihtkohta

AirBalticu president ja juhatuse esimees Martin Gauss teatab, et Tallinnast on saanud üks airBalticu kodulinnadest ja ettevõte pakub siit uusi reisimisvõimalusi.

Tallinna lennujaama juhatuse liikme Eero Pärgmäe sõnul on lennujaamal väga hea meel airBalticu selle suve uue kolme liini üle, milleks on Billund, Burgas ja Malta. «Oleme rõõmsad kõikide liinide üle, aga tänane avalend Billundi on kindlasti kõige lapsesõbralikum sihtkoht, sest just selles linnas asub Legoland ja seetõttu on sellel liinil laste arv keskmisest suurem,» teatas Pärgmäe.