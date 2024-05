Heaolu kasv 20 aastaga: kuus korda odavam välisreis ja ligi kolm korda odavam sülearvuti

Kahe aastakümne taguse ühe hinnatuima keskklassi mudeli, aasta auto tiitliga pärjatud Mazda 6 hinnad algasid toona 265 000 kroonist ehk pisut enam kui 16 900 eurost. See summa vastas 3 aasta ja 1 kuu keskmisele palgale.

Täna annavad menukaimates mudelites tooni küll teised automargid, kuid võrdluse mõttes – Mazda 6 lubab müüja alates 29 990 eurost. Praegust keskmist palka arvestades saaks baashinna kokku aasta ja viie kuuga.

Lausa tektooniline nihe on aga toimunud selles, milliseid autosid eestlased ostavad. Kahe kümnendi eest oli kaks kolmandikku meie uutest autodest väikeautod, väikesed keskautod ja keskautod. Täna on nimetatuid vaid napilt kolmandik, lõviosa – 58 protsenti – moodustavad maasturid.

Elukvaliteet

Heaolu kasvu ei näita mitte ainult see, kui palju on meil raha, kui suured on televiisorid ja kui kallid autod. Vähem käegakatsutavam, kuid ühiskonna seisukohalt ehk olulisemgi on meie rahva tervis – mida tervem rahvas, seda edukam on ta ühiskondlikku rikkust ja heaolu luues.

Erinevate õnnetusjuhtumite tagajärjel hukkunud inimeste arv on langenud pea poole võrra, inimkannatanutega liiklusõnnetuste arv on kukkunud veerandi jagu. Oluliselt on kasvanud meie välisõhu kvaliteet – saastet näitavate peenosakeste osakaal õhus on kukkunud 2003. aasta 18 000 tonnilt mullu 9000 tonnini.