TELLIMUSTE EDETABEL ⟩ Kuidas erineb tarbijate Wolt Marketi toidukorv Baltimaades

«Wolt Marketi kaupluste valik on kohandatud vastavalt riigile ja veel täpsemalt kohaliku piirkonna eelistustele,» sõnab Wolt Marketi Baltikumi juht Joona Orpana. Eesti, Läti ja Leedu inimeste ostuharjumustes on näha väikseid erinevusi ja kindlaid mustreid.

Eesti, Läti ja Leedu pealinlaste eelistustest tuleb välja nii erinevusi kui ka sarnasusi. Näiteks on kõigis kolmes riigis viie eelistatuima toote hulgas piim ja banaanid. Eestlased on eriti usinad piimatoodete tellijad, sest lisaks piimale tellitakse palju ka hapukoort ja juustu. Leedulaste ostukorvi kuuluvad veel krõpsud ja snäkid, juust ja karastusjoogid. Lätlaste valikud on veidi tervislikumad, kuna esiviisikus on ka vesi, seemneteta viinamarjad ja kurk.