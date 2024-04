EHRL: meeleavaldus Leedus on tõsiseks hoiatuseks ka Eestile

«Leedu toitlustussektor seisab silmitsi ettevõtete kasvava finantskoormusega ja võitluses ellujäämise eest kaotavad just nemad – iga kuu täheldame vähenevat käivet, suurenevat pankrottide arvu ja äride müümist. Restoranid ja toitlustusettevõtted, mis on olnud avatud aastaid ja hoidnud külalislahkuse sektori taset, on sulgemas oma uksi,» sõnas Leedu Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Egle Lizaityte.