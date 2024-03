Lisakärpeplaanid tähendavad, et OPEC+ liikmete tootmismahtu kärbitakse ligemale 2,2 miljoni barreli võrra päevas. Suurim kärpija on Saudi Araabia 1 miljoni barreliga päevas, mis tähendab, et juuni lõpus peaks Saudi Araabia naftatoodang olema 9 miljonit barrelit päevas.