Uus leiboristide valitsus: eelarves on 20 miljardi naela suurune auk!

Rahandusminister Rachel Reeves teeb esmaspäeval avalduse, et Ühendkuningriigi eelarves on avastatud täiendav 20 miljardi naela suurune puudujääk. See samm järgneb Tööpartei valimisvõidule varem sel kuul, peale mida käskis Reeves rahandusministeeriumil viia läbi kulutuste auditi. Tema esimene eelarve avaldatakse oktoobris.