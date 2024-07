Tööjõuvajaduse baromeeter: keda otsitakse tikutulega, milliseid ametimehi on üle

Tööjõubaromeeter näitab muuhulgas ka seda, et praegu on jämedam ots turul tööandjate käes ja tööotsijad peavad töö leidmiseks rohkem pingutama.

Töötukassa koostab kaks korda aastas tööturu uuringut – tööjõuvajaduse baromeetrit, mille abil prognoositakse tööjõuvajadust ametite kaupa. Värskelt valminud prognoosist selgub, et pikale veninud majanduskriis on ka tööturule oma jälje jätnud ja tööturul on hetkel jämedam ots tööandjate käes.