Laupäeval langeb elektri börsihind üle 37 protsendi

Kõige rohkem, 76,96 eurot megavatt-tunnist, tuleb Eestis elektri eest maksta laupäeva õhtul kell 19–20, kõige odavam on elekter aga hommikul kell 6–7, mil hind langeb 10,29 eurole.

Lätis ja Leedus maksab elekter laupäeval sama palju kui Eestis, Soomes on elektri hind Baltikumist aga kordades odavam, makstes keskmiselt vaid 0,97 eurot megavatt-tunnist. Kõrgeim on päeva keskmine hind Poolas, kus see ulatub 58,68 euroni.