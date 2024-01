Graafik ⟩ Kolmapäeval langeb elektri börsihind üle 15 protsendi

Kõige rohkem, 116,92 eurot megavatt-tunnist, tuleb Eestis elektri eest maksta kolmapäeva hommikupoolikul kell 10–11, kõige odavam on elekter aga ööl vastu neljapäeva, südaööst kella üheni, mil hind langeb alla nulli, -2,02 eurole.

Lätis ja Leedus maksab elekter kolmapäeval sama palju kui Eestis, Soomes on elektri hind Baltikumist aga 78,5 protsenti odavam, makstes keskmiselt 16,78 eurot megavatt-tunnist. Kõrgeim on päeva keskmine hind Poolas, kus see ulatub 84,73 euroni.