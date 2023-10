Swedbank: Eesti tööstustoodangu langus on Euroopa Liidu suurim

Eesti tööstussektori tootmismaht vähenes nii augustis kui ka selle aasta esimese kaheksa kuuga aastases võrdluses ligi 12 protsenti. Töötlevas tööstuses olid need langused vastavalt üheksa protsenti ja 11 protsenti. Mertsina sõnul on töötlevas tööstuses jätkuvalt kõige suurema mõjuga puidutööstuse tootmismahu vähenemine, millest tuli nii augustis kui ka aasta esimese kaheksa kuuga ligi kolmandik kogu töötleva tööstuse langusest. Nii on puidutööstuse tootmismaht kukkunud ligi seitsme aasta taguse tasemeni.