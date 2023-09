Elisa: tehisintellekt kiirendab üleminekut neljapäevasele töönädalale

Iseseisval tööl aja kokkuhoidmise puhul on järjest suuremaks abiks tehisintellekt (AI).

AI-l põhinevad lahendused arenevad meeletu kiirusega ning pole päeva, mil turule ei jõuaks midagi uut ja huvitavat. AI on küll muutunud veidi moesõnaks, kuid erinevalt näiteks Metaversumist ja teistest paljuhaibitud tulevikutehnoloogiatest, on sel juba täna reaalne käega katsutav kasutegur. See kasutegur paraneb aja jooksul veelgi ning konsolideerumise ja nigelamate teenuste kadumise taustal jõuame ilmselt punkti, kus sobiliku AI-tööriista leiab pea igaks ülesandeks.

Probleemiga jänni jäädes ei pea kulutama tunde googeldamisele.

Juba täna on AI-l põhinevad lahendused midagi sellist, mis lubavad inimestel oma tööd nutikamalt, efektiivsemalt ja lihtsamalt ära teha. Kui eesmärgiks on jõuda punkti, kus varem viis päeva võtnud töö saaks ära teha näiteks neljapäevase töönädala või kuutunnise tööpäeva kontekstis, on uudsed tööriistad ja nutikad töövõtted meeletu väärtusega. Igas tööpäevas on midagi veidi mõttetut, tüütut ja rutiinset ning need on kohad, kus juba tänased AI-tööriistad tuge pakkuda suudavad.

AI areng on kasulik kõigile