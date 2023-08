Eesti riigieelarve sai rahvalt korraliku rahasüsti

Selle aasta esimese kuue kuuga on eelarvest täidetud 47,4 protsenti. Tööturg on püsinud tugev vaatamata majanduslangusele ja see on toetanud tööjõumaksude tasumist. Juriidilise isiku tulumaksu laekumist mõjutab Euribori tõus ja eelmise aasta erasektori kasumite kasv. Tarbimismaksude tasumist on mõjutanud kindlustunde langus ja ostujõu vähenemine, teatas rahandusministeerium.