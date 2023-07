Hiina tootjahinnad langesid enim alates 2015. aastast

Hiina riikliku statistikaameti andmetel langesid tootjahinnad aasta võrdluses 5,4%, mis on viimase seitsme ja poole aasta suurim langus. Kõige rohkem langesid tootjahinnad energia, metallide ja kemikaalide valdkonnas, kuna nii Hiina sise- kui ka välisnõudlus nõrgenes, vahendab uudisteagentuur Reuters.

«Tootjahinnaindeksi kiirenev langus peegeldab kinnisvara- ja ehitussektori jätkuvat nõrkust ning tööstustoodangu tugevust. Tootjahinnaindeksi aastane langus on tõenäoliselt jõudnud põhja ja eeldatavasti hakkab see aasta teisel poolel järk-järgult taastuma,» ütles kinnisvarateenuseid pakkuva ettevõtte Jones Lang Lasalle peaökonomist Bruce Pang Reutersile.

Hiina majanduse taastumine pandeemiast on pärast esimeses kvartalis toimunud elavnemist taas aeglustunud. Tarbijainflatsioon on madalaim alates 2021. aastast ning nõudlus tööstus- ja tarbekaupade järele on langenud.