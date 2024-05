VÕRDLE OMA LAENUGA Kui suur on keskmine kinnisvara laenusumma?

Vaadates möödunud aastat ja tänavuse aasta esimest kvartalit, siis Luminori andmete järgi ületab keskmine laenusumma 150 000 eurot ning keskmine laenuvõtja on 35-aastane. «Tavaliselt on sellises vanuses laenuvõtjatel üks või kaks väikelast ning kinnisvara soovitakse osta Tallinna külje alla, mitte väga kaugele kesklinnast,» ütles Luminori Baltikumi eraisikute panganduse juht Tanel Rebane.

Ta lisas, et kui mõnda aega tagasi oli veel normaalsus elada kahetoalises korteris koos kahe lapsega, siis nüüd liigub mõttemall selles suunas, et igal lapsel peab olema oma tuba. «Need kel on võimalik, valivad koduks ridaelamu või paarismaja ning need, kellel selleks rahaline võimalus puudub, ostavad võimalusel suurema korteri. Ühtlasi peavad kolmekümnendate keskel olevad inimesed kodulaenu võttes oluliseks lasteaedade lähedust elamispinnale,» selgitas Rebane.