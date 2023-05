Euroopa Keskpank asutati 1. juunil 1998, et valmistuda euro kasutuselevõtuks, mis sai teoks maailma suurima rahavahetuse käigus.

Mulle meenub, kuidas tol ajal advokaadina töötades vaatasime ajaga võidu joostes läbi lepinguid, mis põhinesid peagi kaduvatel vahetuskurssidel. Kas ühisraha võiks tõesti toimida? Täna, tähistades selle institutsiooni loomise 25. aastapäeva, teame, et see toimib ja euro on eurooplasi omavahel lähendanud.