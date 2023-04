ELi privaatsuse valvekoer loob ChatGPT töörühma

Itaalia keelas eelmisel kuul ajutiselt kõnealuse rakenduse, sest väidetavalt rikuti selle andmete kogumise käigus eraelu puutumatust käsitlevaid seadusi, ning Prantsusmaa reguleeriv asutus teatas neljapäeval, et on pärast viie kaebuse saamist algatanud ametliku menetluse.

Hispaania andmekaitseamet AEPD teatas samuti, et on algatanud uurimise tarkvara ja selle USA omaniku kohta, öeldes, et kuigi nad toetavad tehisintellekti arendamist, peab see olema kooskõlas isikuõiguste ja -vabadustega.