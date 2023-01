Eesti toetab laialdast üleminekut välkmaksetele

Sealjuures on oluline, et turuosalistele jääks piisavalt aega lõplikus üleminekuks, näiteks ligi kaheaastane lõplik üleminekuperiood. Samuti tuleb vältida turu ülereguleerimist välkmaksete teenustasude määramisel ja pettuste vähendamise lahenduse väljatöötamisel, teatas rahandusministeerium.

«Meil on välkmaksetega juba täna lood päris head – riigisisestest pankadevahelistest maksetest moodustavad need Eestis umbes 80 protsenti, aga ruumi edasiliikumiseks kahtlemata veel on. Kiiremad maksed toetavad laiemalt nii meie kui kogu EL-i majanduse efektiivset toimimist ja konkurentsivõimet,» ütles rahandusminister Annely Akkermann pressiteates.