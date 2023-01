Rail Baltic venib nagu tigu: vajalikest ehituslubadest on välja antud ainult murdosa

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) väljastas lõppenud aastal 158 Rail Balticuga seotud rajatise ehitusluba, samas kui tööplaanis oli neid 425; ameti selgitusel on põhjus projektide valmimise viibimine.

Tänavuse tööplaani järgi on ametil kavas väljastada ligikaudu 300 Rail Balticu projektiga seotud ehitusluba, selgub TTJA aruandest. Lisaks eeldab amet, et menetleb ligikaudu 160 ehitamise alustamise teatist, kuid suurusjärk on hinnanguline ja sõltub hangete edukusest ja ehitamise alustamisest. Mullu esitati ametile 15 Rail Balticu rajatise ehitamise alustamise teatist, plaanis oli aga 35.