Minister: peame otsima võimalusi Rail Balticu ühendamiseks sadamatega

Tema sõnul on Rail Balticu Läti kauba- ja reisijateveole ühtaegu nii väljakutse kui ka suurepärane võimalus, kuid selleks, et kiirtee töötaks ja Läti majandusele kasu tooks, on vaja ühendust Salaspilsi intermodaalse kaubaterminaliga, kuhu Rail Baltic saaks veoseid tarnida ja võtta seal neid vastu kogu riigist.

«Samuti peab olema ühendus Riia sadamaga. Hetkel eraldatakse Rail Balticu trassi endaga seotud kulud EL-i vahenditest, kuid taristuobjektidega ühenduste rahastamise kokkulepe puudub. Meie ülesanne on otsida võimalusi, olgu selleks avaliku ja erasektori partnerlus või midagi muud, kuidas saaksime luua ühenduse sadamatega,» ütles Vitenbergs ja lisas, et praeguse rahastuse juures ei ole see võimalik, kuid «nende ühendusteta ei saa».

Ministri sõnul võib pärast Rail Balticu trassi valmimist alata teine järk ning saab kaaluda EL-i rahastamist.