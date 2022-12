Läti elanikest 14 protsenti läks säästude kallale

Kaks protsenti lätlastest on loobunud investeeringutest ja lõpetanud säästumaksete tegemise, et vabastada argikuludeks täiendavaid vahendeid.

Puuduvad säästud

«Uuringu andmed näitavad, et finantsjuhtimise seisukohalt võib meie ühiskonna jagada kolme rühma: kolmandikul on rahaline olukord üsna püsikindel, sest nad ei puuduta sääste ja investeeringuid, vaid täiendavad neid. Kolmandikul puuduvad säästud sootuks ning veerand hakkas sääste kulutama või plaanib kulutada küttele ja muudele talvekuludele. Selliseid suundumusi ei saa soodsaks nimetada ja on ilmselge, et järgmised kuud on eriti rasked neile, kes elavad palgast palgani ja neil ei ole sääste,» ütles panga Citadele eraisikute teenindusosakonna juht Jānis Mūrnieks.