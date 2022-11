Swedbank: Eesti eksportivate ettevõtete konkurentsivõime on ohus

Kui jooksevhindades suurenes septembris kaupade import Eestisse 19 protsenti, siis püsivhindades vähenes see esialgse arvestuse järgi 5 protsenti. Import on püsivhindades languses juba juunist. «Venemaa päritolu kaupade sissevedu on viimastel kuudel väga tugeva kukkumise teinud ning selle osakaal kogu kaupade impordist on vähenenud 3,2 protsendile. Võrdluseks: nii eelmisel aastal tervikuna kui ka selle aasta esimesel poolel oli Venemaa päritolu kaupade ekspordi osakaal ligi 11 protsenti. Kõige enam on Venemaalt impordi languse taga mineraalsete kütuste ja puittoodete sisseveo vähenemine,» tõi Mertsina välja.

Välisnõudlus halveneb

Kui jätta välja 2020. aasta koroonašokk, on Swedbanki andmetel Eesti tööstusettevõtete ootused lähikuude ekspordivõimaluste kohta kukkunud 2009. aasta keskpaiga tasemele. Üha rohkemate ettevõtete jaoks on ebapiisav nõudlus äritegevust piiravaks peamiseks teguriks. Samuti hindavad Eesti ettevõtted, et nende konkurentsivõime välisturul on nõrgenenud. Seda kinnitab ka Eestist eksporditud kaupade turuosa langus euroalal. Osaliselt mõjutavad konkurentsivõimet ka Euroopa riikide väga erinevad toetused energiakriisi mõjude leevendamiseks. Eestis on sellised toetused suhtena sisemajanduse koguprodukti Euroopa riikide võrdluses ühed väiksemad.