Majanduse lühiuudised

Kartul tõotab tänavu anda mullusest suurema saagi

Kartulikasvatajad loodavad tänavu mullusest suuremat saaki ja kartuli hind loodetakse hoida muutumatuna. Lääne-Virumaal Simunas kartuleid kasvatava perefirma müügiesindaja Alo Põldmaa rääkis, et möödunud kuumaperiood suurt mõju kartulikasvatusele ei avaldanud, sest vihma on tulnud piisavalt. Kartuli hinda soovitakse Põldmaa sõnul hoida eelmise aasta tasemel ja selle tõstmist välditakse. «Lõppkokkuvõttes paneb saak hinna paika, eelmisel aastal oli saagikus väiksem ja seetõttu hind tõusis, sest vajadus oli suur,» kõneles Põldmaa. Tema sõnul loodetakse, et kartuli kilohind jääb tänavu 50 sendi piiresse. Virumaa Teataja