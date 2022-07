Majanduse lühiuudised

SAS: pilootide streik ohustab firma püsimist

Pilootide streik läheb lennufirmale SAS maksma 9–12 miljonit eurot päevas ja ähvardab firma põhja lasta, hoiatas SAS. Ettevõtte teatel on kümme päeva kestnud tööseisak läinud juba maksma 94–113 miljonit eurot. Ametiühingute ja juhtkonna läbirääkimised ei ole vilja kandnud. Lennufirma on tühistanud üle 2500 lennu, millest on mõjutatud 270 000 reisijat. SAS teatas 5. juulil, et taotleb USAs pankrotikaitset. «Streik seab ohtu pankrotikaitse menetluse edukuse ja lõpuks ka ettevõtte püsimajäämise,» ütles SASi tegevjuht Anko van der Werff. BNS