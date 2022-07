Norra nafta- ja gaasiväljadel taasalgas streigi järel tootmine

Norra nafta- ja gaasitööstuse ühendus hoiatas, et tööseisaku eskaleerumine võib vähendada Norra gaasieksporti nädala lõpuks 56 protsenti. Ühendus märkis, et Norra moodustab veerandi Euroopa gaasivarustusest.

Streik langes ajale, mil Venemaa kallaletung Ukrainale ja sellega seonduvad sanktsioonid on energiahinnad lakke viinud.

«Teatatud eskalatsioon on kriitiline tänases olukorras, pidades silmas energiakriisi ja geopoliitilist olukorda, kus me oleme sõja tõttu Euroopas,» ütles tööminister Marte Mjos Persen avalduses.

Ametiühingu Lederne juht Audun Ingvartsen ütles, et valitsuse otsus nii kiiresti sekkuda on üllatav, kuid lisas, et ametiühing peab sellest kinni.