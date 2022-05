Ukraina: Venemaa mereblokaad ohustab maailma toidujulgeolekut

Varasemalt kasutas Ukraina viljaekspordiks enda Musta mere sadamaid, mis on praegu Venemaa poolt ümberpiiratud ja suletud. Seetõttu pääseb vili riigist välja vaid raudtee- ja maanteeühenduste kaudu, mis on oma läbilaskevõimelt aga oluliselt piiratumad. Aprillis kukkusid Ukraina viljatarned 1,1 miljoni tonnini, võrreldes umbes 5 miljoni tonniga kuus varasematel aegadel, vahendab Bloomberg.

Ukraina, maailma üks suurimaid teravilja eksportijaid, on Euroopa, Aafrika kui ka Aasia jaoks võtmetähtsusega viljatarnija. Kachka ütles, et globaalse toidukriisi vältimiseks on kiiresti vaja lahendust, mis vajaks liitlaste, sealhulgas USA abi. Sel teisipäeval möönis probleemi ka USA president Joe Biden, öeldes, et Ühendriigid töötavad lahenduste kallal, kuidas Ukraina toit maailma viia.