Operaili Soome äri pääses sulgemisest

"VR ja RŽD vahelise koostöö katkemine peatas ka Operail Finlandi tegevuse, sest Operail Finland ise piiriprotseduure ei teosta: vagunid võttis piiril vastu ja andis Operail Finlandile üle VR. Kuna VR seda teenust praegu pakkuda ei saa, siis transiit hetkel seisab," tõdes ettevõtte pressiesindaja Madiken Oja. Sündmused arenesid aga kiiresti ning täna andis Oja teada, et VR on suutnud sanktsioonide osas Ühendkuningriigi valitsuse ja pankadega kokkuleppele jõuda. Siiski hoiab VR ka edaspidi silma peal, et sanktsioneeritud Vene ettevõtete või inimeste kaupa ei veetaks.

Postimees kirjutas eelmisel nädalal, et Operail Finland veab Vene piirilt Soome Koverhari sadamasse endiselt kivisütt, mille veod sanktsioonide alla seni läinud pole. Ettevõtte juhatuse esimees Raul Toomsalu on tõdenud, et sanktsioonid tähendavad riigifirmale tulude kadumist ning kulude jõulist vähendamist. Ettevõte on loobunud ka paljudest investeeringutest.