Kas TikTok võib ka päriselt teha noortest miljonärid?

Sotsiaalmeediakanalil TikTok on peale meelelahutuse ka hulgaliselt kontosid, mis jagavad õpetusi kokkamisest kuni rahatarkuse ja rikkaks saamise nippideni. Citadele panga ekspert vaatas TikToki populaarseid finantsnõuandeid, et aru saada, kas nendes on ka päriselt mingi tõetera sees.