Pikk Covid põhjustab USAs tööjõupuudust

Teemat uurinud Brookingsi mõttekoja teadur Katie Bach sõnas CBS MoneyWatchile, et statistikasse süvenemine lõi ta pahviks. Tema sõnul on riigi majandus kaotanud 1,6 miljoni täiskohaga töötaja võrra inimressurssi sündroomi tõttu, mis võib muuhulgas tekitada püsivat väsimust, kognitiivseid probleeme, peavalu, mäluprobleeme ning südamepekslemist. Täpsemalt leidis Bach, et umbes 1,1 miljonit töötajat võib olla mõneks ajaks täiskohaga töölt lahkunud ning 2,1 miljonit töötunde vähendanud. "Olukord on palju hullem, kui ma eeldasin. Küsisin endalt: "Miks keegi sellest ei räägi?"," sõnas Bach.