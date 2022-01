Vitsur: energia hinnatõusu täit mõju kaupadele hakkame tundma tänavu

«See, et aastaga tarbijahinnad kallinesid ainult 4,6 protsenti ei tähenda inimestele täna enam midagi, sest 2021. assta esimese poolaasta hinnad on tänaseks unustatud minevik ja detsembri 12,2 protsendi suurune hinnatõus tegelikkus,» ütles Vitsur BNS-ile.

Siiski ei garanteeri nende kahe teguri nõrgenemine analüütiku sõnul seda, et energia hind alanema hakkaks, sest taastuva energia pakkumine väga järsku suureneda ei saa kui just talv ja kevad erandlikult sademeterikkaks ei osutu. Ka maailmamajanduse kasv ja seega ka vajadus energia järele võib tema sõnul alanud osutuda tugevamaks kui on eeldatud. Ühtlasi toob Vitsur välja, et praegu hinnatõusu leevendamiseks kasutusele võetud meetmed on ajutised.