Õliühing: mootorikütuste müük ületas kõiki prognoose

Kütusesektori esindusorganisatsiooni hinnangul on samuti tugev diislikütuse baastarbimine. «Kuna valdava osa diislikütusest tarbivad ärikliendid, kelle hulgas on suurim maanteevedajate osakaal, siis kasvavad diislikütuse müügimahud annavad tunnistust vedajate konkurentsivõime kasvust,» leiab Raamat.

Mootoribensiini müük, mis on viimastel aastatel pidevat langustrendi näidanud, vähenes novembris eelmise aastaga võrreldes 2,3 protsenti. «Vaadates Eesti uute sõidukite registreerimise hulka, siis on näha, et eestlane on hübriidiusku – pea kolmandik uutest sõiduautodest on justnimelt hübriidid. Hübriidsõiduki kütusetarbimine on aga tavasõidukist väiksem – seega näeme mootoribensiini müüginäitajate puhul juba tarbijate kasvava keskkonnateadlikkuse mõjusid,» selgitas Raamat.