Kuuülevaade: korteritehingute arv pööras lõpuks kasvule, hind liigub ülespoole

«Mediaanhinna suurem kasv näitab, et kinnisvara kallines ühtlasemalt kogu turu ulatuses,» sõnas Martin Vahter, kelle sõnul võib mediaanhinda pidada ausamaks indikaatoriks, sest sellele on statistilistel anomaaliatel reeglina väiksem mõju. «Kinnisvara hinnad ei ole elukalliduse üldise kasvuga samas tempos kaasa liikunud, kuid vaikne hindade kasv on samas märgatav,» lisas 1Partneri juht.

Vahteri sõnul on kinnisvarahindajatel väga palju tööd, sest kodulaenude taotlemine on tuntavalt hoogustunud. «Kodulaenude marginaalid on Vahteri hinnangul allapoole tulnud ja konkurentsisituatsioon pankade vahel tugevnenud. Piisab ühest pangast, kes kinda viskab ja teised liiguvad kaasa. Viimastel kuudel on konkurentidele vaheldumisi väljakutse esitanud isegi mitu panka,» kommenteeris Vahter ning lisas, et enam kui pooled praegu sõlmitavatest laenulepingutest on siiski olemasoleva kodulaenu refinantseerimised.