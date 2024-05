Avaron: Luminori võimalik kosilane on olnud väga pikalt tegev ka Ukrainas ja Venemaal

OTP on väga targalt sihtinud pankade ülevõtmistehinguid nii, et saavutada igas riigis tugev positsioon ja kasumlikkus. Nii on nad tänaseks viies riigis suurima laenuportfelliga pank.

Viimase viie aastaga on eurodes OTP Grupi laenuportfell kasvanud 129% 58 miljardi euroni ning kasum 156% 2,5 miljardi euroni. Tänu väga heale kapitali genereerimisele on OTP-l ka väga tugev kapitalibaas - CET1 suhtarv on 16,6% ja MREL suhtarv 25,1% ning viimases Euroopa panganduse stresstestis saavutas OTP paremuselt neljanda koha. Tugeva kasumlikkuse saavutamist on toetanud madalad riskikulud, mis viimasel viiel aastal on olnud keskmiselt 0,7% laenuportfellist aastas.