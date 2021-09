Elron: ostame elektrit börsihinnaga, kuid piletihinda ei plaani tõsta

«Taristu kasutamise lepingu alusel ostame elektrit Eesti Raudteelt, kes hangib selle raudtee infrastruktuuri ettevõttena elektrimüüjatelt. Lepingu kohaselt on ostetava elektri hind sõltuv kehtivast börsihinnast,» selgitas Betlem Postimehele, lisades, et alates 2021. aastast sõidavad elektrirongid 100 protsendil taastuvenergial.

Kuigi elektrihind börsil on aastataguse ajaga võrreldes kasvanud ligi neli korda, on Elroni elektrirongid diiselrongidest endiselt rahasäästlikumad. «Elektrirongi kulu energiale ühe kilomeetri kohta on ligi kaks korda väiksem kui diiselrongil ja seda ka tänase hinnataseme puhul,» kinnitas Elroni uus juht.