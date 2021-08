Lux Express avab septembris Tallinna-Peterburi bussiliinil ka ööliini

Uus ööliin väljub Tallinnast kolmapäeviti, reedeti ja pühapäeviti kell 23 ning Peterburist teisipäeviti, neljapäeviti ja laupäeviti kell 23.15. Reis kestab 7 tundi ning selle aja sisse on arvestatud peatused Narvas ja Tallinnas Mustakivis, teatas bussifirma.

«Kui me Tallinna-Peterburi liini pärast rohkem kui aastapikkust koroonast tingitud pausi avasime, siis saime tagasisidet paljudelt inimestelt, kes liiguvad kahe linna vahel töö asjus. Nad andsid märku, et hilisõhtul ühest linnast väljuv ja hommikul teise linna saabuv ööreis oleks neile mugavam ja aitaks kokku hoida aega,» ütles Lux Expressi rahvusvahelise äri juht Rait Remmel ja lisas, et kui nõudlus peaks veelgi kasvama, siis paneb bussifirma ööbussid käima igal ööl.