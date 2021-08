Postimees alustab laialdast koostööd The Wall Street Journaliga

„Koostöö The Wall Street Journaliga annab võimaluse tuua äriringkondades kõrgelt hinnatud väljaande sisu Eesti lugejateni. Eriti oluline on see praeguses hetkes, kui pensionifondidest kantakse eestlaste kontodele pea miljard eurot. Sellepärast on Postimehel hea meel pakkuda oma lugejatele võimalust saada osa maailma tipptasemel majandus- ja tehnoloogiauudistest, arvamustest ja analüüsidest,“ ütles Postimehe peatoimetaja Marti Aavik. “Loodame, et meie koostöö The Wall Street Journaliga aitab teha nii mõnegi mõistliku investeerimisotsuse,” lisas ta.