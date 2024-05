Toiduliit: põhiosa sorteeritud prügist lõpetab peale jäätmereformi ikkagi samas kohas

Prügikonteinerid. Pilt on illustratiivne.

Eesti Toiduainetööstuse Liidu arendusnõunik Üllar Huik räägib, et peale jäätmereformi jõustumist ei jõua kodudes liigiti sorditud jäätmed ringlussevõtu tehastesse, vaid põhiosa ikkagi põletatakse energia saamiseks või ladestatakse prügilasse. Kliimaministeeriumi teatel on see müüt, mis ei vasta tõele.