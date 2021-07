Eesti Energia kavatseb pakkuda konkurentidest soodsamat gaasihinda

Gaasi turuhinna mitmekordsele kasvule vaatamata ei oota Eesti Energia fikseeritud hinnaga gaasikliente sel aastal ees hinnatõus, kinnitades, et on Läti Inčukalnsi gaasihoidlasse hoidlasse varunud piisaval hulgal maagaasi, et seda maailmaturu hinnast soodsamalt pakkuda.