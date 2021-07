Pankur selgitab: miks peavad pangakonto väljavõtte kuus kuud olema ilusad?

«Pangakonto väljavõtte eesmärk on ennekõike aru saada, millised on inimese sissetulekud ja kohustused ning kas pärast kõikide kohustuste mahaarvamist jääb talle ka ootamatuteks kulutusteks puhver alles,» kirjeldas Luminori Eesti jaepanganduse juht Tanel Rebane.

Kuue kuu pangakonto väljavõtet vaadatakse just sel põhjusel, et on võimalik näha kliendi finantskäitumise mustrit. «Selle perioodi jooksul on võimalik selgeks teha nii inimese kulude kui ka tuludega seotud harjumused, sealhulgas lisasissetulekud ja -kulud,» selgitas ta.

Hoidu hasartmängudest

Kuna pangad järgivad vastutustundliku laenamise põhimõtteid, siis kontrollitakse, et laenutaotleja poleks inimene, kes võiks mõnel nähtaval põhjusel sattuda makseraskustesse ega suudaks õigeaegselt oma finantskohustusi täita. «Kindlasti on soovitatav hoiduda hasartmängudest, kuid see ei tähenda, et lotopileti ostja või sportmängu panustaja kohe eitava vastuse saaks. Silma jäävad siiski vaid äärmuslikud käitumismustrid,» lisas Rebane.

Samuti lükkab Rebane ümber üldlevinud arusaama, et pangakonto väljavõttel ei tohiks kajastuda töövahetus. «Töövahetus pole kindlasti välistav tegur: kui tegemist on näiteks tippspetsialistiga, kellele laekub pärast töövahetust samaväärne või kõrgem palgasumma, pole töövahetus kindlasti punane lipp,» selgitas jaepanganduse juht.

Rebase sõnul tuleks iga taotlust ja selle esitanud inimest vaadata eraldi. «Pank vaatab kindlasti ka kliendi säästuvõimet, kuid ei saa eeldada, et 25- või 30-aastane inimene väga palju iga kuu raha kõrvale paneks.»