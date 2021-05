Meremeeste Liit: merendussektorit peaks aruteludesse rohkem kaasama

«Oleme veendumusel, et eduka tulemuse tagab piisav, õigeaegne ning avatud kommunikatsioon kõikide osapoolte vahel. Usume, et kogenud juhi ja poliitikuna nõustute meiega. Praegusel hetkel peame vajalikuks seda tõde Teile siiski meelde tuletada ning palume käesolevaga peatada Eesti meremajanduse muutmine enne, kui uue plaani koostamine, tutvustamine ja läbi arutamine merendussektoriga pole toimunud,» kirjutas liit pöördumises ministrile.

Liit nentis, et tekkinud on terav vastasseis merendussektori ja mitme ameti liitmisel loodud transpordiameti juhi vahel, mis võib lõhkuda aastatega loodud sidemed ning koostöö.

«Eesti merenduse konkurentsivõime ja maine rikutakse. Meie mure on väga selgelt see, et transpordiametist on juba kaotatud ametite ühendamise käigus ja kaotatakse planeeritavate muudatustega veelgi merenduse arendamise kompetents, kuid võrreldaval kujul seda majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumisse üles ei ehitata,» seisab pöördumises.