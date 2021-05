Suurtehinguga müüdi Uus Maa Ärikinnisvara OÜ vahendusel kokku 3811,2 m 2 ehk kõik 25 Kalaranna Kvartali esimese ehitusetapi äripindadest. Samuti on pooltel täiendav kokkulepe järgmise etapi äripindade ostmiseks, mis lisab tehingu koguväärtusele 2,76 miljonit eurot käibemaksuga. Sellega ulatub tehingu koguväärtus 16,16 miljoni euroni.

Esimese ehitusetapi äripinnad antakse üle ja lõplikud müügitehingud sõlmitakse järk-järgult vastavalt valmimisele. Seetõttu on oodata tehingust saadavate tulude kajastamist aasta teises pooles. Ehituse teisele etapile on väljastatud ehitusluba ning käimas on projekteerimistööd ehitushanke alustamiseks.