Korteriostjate võimalused kahanemas: allahindlused muutuvad haruldasemaks

See, et uute korterite aastalõpu sooduskampaaniad lõppevad jõuludega ära, ei tähenda seda, et arendajad ei ole nõus tegema samasugust allahindlust ka veebruaris, märtsis või isegi hiljem.

Turul on endiselt teatepulk ostjate käes ning allahindlusi tehakse ka järelturul tihti.

Postimees kirjutas novembri lõpus samuti, miks peaks elamu valima järelturult.

Toona märkis Arco Vara tegevjuht Elari Tamm, et kodu ostmine ei ole pelgalt ratsionaalne vajadus, katus peakohale, vaid kodu on suures osas emotsionaalse kindlustustunde looja. «Seega esimene otsus võiks ju olla uus ja kasutamata kodu, aga kui võimalusi ei ole, siis tähtsamaks saab kodutunne,» märkis Tamm ja lisas, et on näinud sadu kliente jõudmas nii uude kui vanasse ning valjuhäälselt välja ütlemas: «See on meie kodu!»

Tamme sõnul on viimase kahe aasta uusarenduste tehingute arv püsinud Tallinnas 100 korteri piirimail, mis on kogu mahtu arvestades küllaltki madal. «Nii võib mõni korter oodata ostjat rohkem kui kolm aastat, et tehinguni jõuda. Järelikult on ostjad ennekõike järelturu korterite turul ning otsivad sealt endale ideaalilähedast kodu,» tõdes Tamm.

Kolm põhjust lisaks hinnale, miks järelturg on aktiivsem Järelturul on suurem võimalus hinna läbirääkimisteks kui uusarenduste puhul.



Järelturu kinnisvara pakub ajaloolist iseloomu ja väärtust, mis annab isikupära ja võimalust luua teistsugune kodu.



Järelturu korterite puhul on infrastruktuur välja kujunenud.

Oktoobris ütles ELUM Kinnisvara arendusjuht ja kinnisvaraanaklüütik Risto Vähi Postimehele, et peamised põhjused, miks eelistatakse järelturukorterit on soodsam hind, kogu esmane sisustus olemas, disainkorteritel sisustus hinna sees, hinna sees olevad parkimiskohad ja panipaik ning välja on kujunenud keskkond ning maja garantiitööd on lõppenud.