Arco Vara toob välja põhjused, miks valida elamu järelturult

Kodu ostmine ei ole Arco Vara tegevjuhi Elari Tamme sõnul pelgalt ratsionaalne vajadus, katus peakohale, vaid kodu on suures osas emotsionaalse kindlustustunde looja. «Seega esimene otsus võiks ju olla uus ja kasutamata kodu, aga kui võimalusi ei ole, siis tähtsamaks saab kodutunne,» märkis Tamm ja lisas, et on näinud sadu kliente jõudmas nii uude kui vanasse ning valjuhäälselt välja ütlemas: «See on meie kodu!»

Tamme sõnul on viimase kahe aasta uusarenduste tehingute arv on püsinud Tallinnas 100 korteri piirimail, mis on kogu mahtu arvestades küllaltki madal. «Nii võib mõni korter oodata ostjat rohkem kui kolm aastat, et tehinguni jõuda. Järelikult on ostjad ennekõike järelturu korterite turul ning otsivad sealt endale ideaalilähedast kodu,» tõdes Tamm.