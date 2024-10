Kinnisvaraanalüütik selgitab, miks soetada kuni viis aastat vana korter

ELUM Kinnisvara arendusjuht ja kinnisvaraanalüütik Risto Vähi kirjutas Facebookis, et olukorras, kus päris uus korter on paljudele ostuhuvilistele kättesaamatu, kuid soov uues majas elada on suur, on väga populaarne variant osta kuni viis aastat vana kodu järelturult.