Oleg Gross: valitsuse kavandatavad maksutõusud on valusad, kuid mõistetavad

Suurettevõtja Oleg Gross ütles, et uue valitsuse plaanitavad maksutõusud on inimestele valusad ja kuid ta mõistab, et riik peab praegu tulusid suurendama. Siiski sooviks ta näha, et riik kulutusi jõulisemalt kärbiks ning ametnike arvu ja bürokraatiat vähendaks.